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Минобороны подтвердило освобождение Макеевки в Луганской области

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Луганская область, Среда 16 ноября 2022 15:14
Минобороны подтвердило освобождение Макеевки в Луганской области Фото: в Минобороны подтвердили освобождение Макеевки в Луганской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные подтвердили освобождение села Макеевка Луганской области. Защитники показали видео из деоккупированного населенного пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны в Facebook.

"Село Макеевка, что в Луганской области - под контролем Украины! Ни одного уцелевшего дома, разруха и смерть - последствия "русского мира", царившего здесь 8 месяцев", - говорится в сообщении.

На кадрах показаны последствия российской оккупации. Многие дома повреждены, некоторые из них разрушены и не подлежат восстановлению.

Минобороны подтвердило освобождение Макеевки в Луганской области

Стоит отметить, что об освобождении Макеевки глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил еще 13 ноября. Однако военные до сих пор не подтверждали эту информацию.

Всего в Луганской области освобождены уже 12 населенных пунктов.

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