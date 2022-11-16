Минобороны подтвердило освобождение Макеевки в Луганской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны в Facebook.

"Село Макеевка, что в Луганской области - под контролем Украины! Ни одного уцелевшего дома, разруха и смерть - последствия "русского мира", царившего здесь 8 месяцев", - говорится в сообщении.

На кадрах показаны последствия российской оккупации. Многие дома повреждены, некоторые из них разрушены и не подлежат восстановлению.

Стоит отметить, что об освобождении Макеевки глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил еще 13 ноября. Однако военные до сих пор не подтверждали эту информацию.

Всего в Луганской области освобождены уже 12 населенных пунктов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.