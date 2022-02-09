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Литва просить розмістити американські війська в країні на постійній основі

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Вільнюс, Середа 09 лютого 2022 16:50
Литва просить розмістити американські війська в країні на постійній основі Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що звернеться до влади Сполучених Штатів з проханням розмістити на постійній основі в країні американські війська. Зокрема, для зміцнення безпеки на тлі загрози вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Звичайно, ми будемо говорити з США про те, щоб ротаційні американські сили перебували в Литві постійно. Це було б найкращим посиленням безпеки і стримування, яке НАТО може надати не тільки Литві, але і всьому регіону", - сказав Науседа.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Польщі і глава ОБСЄ Збігнєв Рау попросить США про збільшення чисельності американських військ в країні на постійній основі.

Нагадаємо, США перекидають додатковий контингент з 8 500 військових в країни Східної Європи близько 2 тисяч розмістяться в Польщі.

При цьому в Білому домі допускають відправку додаткових сил США в Європу.

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