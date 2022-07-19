Ганьба Росії. Окупант скаржиться на власну артилерію, - перехоплення ГУР
Фото: росіяни скаржаться на власну артилерію (Getty Images)
Російські окупанти скаржаться на власну артилерію. Кажуть, що вона стріляє по їхніх же позиціях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нове перехоплення розмови росіян від Головного управління розвідки.
Окупант у телефонній розмові з батьком розповідає як по їхнім позиціям працює ЗСУ: "Все підряд по нам крили. Там м'ясо, страшно".
Батько дивується, чому росіянам не допомагає артилерія.
"Вона у нас жахлива, тату. Ганьба Росії. Вона по нам більше б'є", - каже він.
Нагадаємо, росіяни готові вистрибувати з вантажівок дорогою до кордону та йти пішки 15 кілометрів, аби не потрапити на війну в Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.