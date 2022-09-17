Кім закликав виїхати з Миколаєва всіх, хто не працює та не допомагає армії
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім рекомендував залишити регіон усім, хто не має роботи та не допомагає армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Кіма фінській газеті Ilta-Sanomat .
"Я рекомендую всім, хто має роботу і може допомогти військовим, працювати разом і допомагати солдатам перемагати. Якщо роботи немає, слід покинути цей район", - сказав він.
Як зазначається у матеріалі видання, близько половини населення Миколаєва вже залишили місто. Решту жителів постачають привізною питною водою, оскільки у квітні Росія зруйнувала водогін, що йде з Дніпра. По всьому місту можна побачити людей, які стоять у черзі за водою.
Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що російська армія може спробувати провести наступ в окремих районах Миколаївської області, але він буде безуспішним.