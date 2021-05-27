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Біткойн знову впав нижче 40 тисяч доларів: що відбувається з криптовалютою

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Четвер 27 травня 2021 11:45
Біткойн знову впав нижче 40 тисяч доларів: що відбувається з криптовалютою Фото: біткойн знову впав нижче 40000 доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Біткойн впав у четвер, 27 травня, на 4% приблизно до 37 600 доларів. Але криптовалюта не досягла недавніх мінімумів, оскільки досить багато трейдерів триматися за надію, що клас активів зможе вирватися з різкого падіння минулого тижня.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Біткойн як і раніше торгується значно нижче рекордного максимуму в 65 000 доларів, досягнутого у квітні. Однак він відійшов від мінімуму минулого тижня в 30 066 доларів.

Деякі аналітики заявили, що сьогоднішнє падіння було відносно скромним у порівнянні з недавньою волатильністю, і вказали на те, що ринок знайшов нижню межу. Хоча очевидно, що увага регулюючих органів і вагається ентузіазм з боку глави Tesla Ілона Маска залишаться серйозними ризиками.

"Велика чистка, ймовірно, вже відбулася", - сказав аналітик IG Markets Кайл Родда, коли торгівля дещо заспокоїлася.

Падіння біткойну було викликано заходами Китаю по боротьбі з Майнінг і торгівлею криптовалюта, також тим, що Tesla відмовилася приймати його в якості оплати за автомобілі через екологічні побоювання з приводу використання енергії.

Міністерство фінансів США також закликало вимагати, щоб про великі перекази криптовалюти повідомлялося в податкову службу, а Федеральна резервна система відзначила ризики, пов'язані з криптовалютами для фінансової стабільності.

"Це не Заміна грошам. У кращому випадку це альтернативний актив, хоча і не має внутрішньої вартості", - заявив Вішну Варатхан, глава відділу економіки і стратегії Mizuho Bank, додавши, що технологія блокчейну і її потенціал "не повинні змішуватися з криптовалютою".

Нагадаємо, біткойн 19 травня впав нижче позначки в 40 000 доларів до мінімуму за 3,5 місяці. Падіння відбулося після того, як Китай ввів нові обмеження на транзакції з криптовалютами.

До цього біткойн просів після серії твітів засновника Tesla Ілона Маска, який заявив, що компанія не буде приймати його для оплати.

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