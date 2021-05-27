Біткойн знову впав нижче 40 тисяч доларів: що відбувається з криптовалютою
Біткойн впав у четвер, 27 травня, на 4% приблизно до 37 600 доларів. Але криптовалюта не досягла недавніх мінімумів, оскільки досить багато трейдерів триматися за надію, що клас активів зможе вирватися з різкого падіння минулого тижня.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Біткойн як і раніше торгується значно нижче рекордного максимуму в 65 000 доларів, досягнутого у квітні. Однак він відійшов від мінімуму минулого тижня в 30 066 доларів.
Деякі аналітики заявили, що сьогоднішнє падіння було відносно скромним у порівнянні з недавньою волатильністю, і вказали на те, що ринок знайшов нижню межу. Хоча очевидно, що увага регулюючих органів і вагається ентузіазм з боку глави Tesla Ілона Маска залишаться серйозними ризиками.
"Велика чистка, ймовірно, вже відбулася", - сказав аналітик IG Markets Кайл Родда, коли торгівля дещо заспокоїлася.
Падіння біткойну було викликано заходами Китаю по боротьбі з Майнінг і торгівлею криптовалюта, також тим, що Tesla відмовилася приймати його в якості оплати за автомобілі через екологічні побоювання з приводу використання енергії.
Міністерство фінансів США також закликало вимагати, щоб про великі перекази криптовалюти повідомлялося в податкову службу, а Федеральна резервна система відзначила ризики, пов'язані з криптовалютами для фінансової стабільності.
"Це не Заміна грошам. У кращому випадку це альтернативний актив, хоча і не має внутрішньої вартості", - заявив Вішну Варатхан, глава відділу економіки і стратегії Mizuho Bank, додавши, що технологія блокчейну і її потенціал "не повинні змішуватися з криптовалютою".
Нагадаємо, біткойн 19 травня впав нижче позначки в 40 000 доларів до мінімуму за 3,5 місяці. Падіння відбулося після того, як Китай ввів нові обмеження на транзакції з криптовалютами.
До цього біткойн просів після серії твітів засновника Tesla Ілона Маска, який заявив, що компанія не буде приймати його для оплати.