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Салливан посетит Саудовскую Аравию и Израиль и проведет переговоры по Сектору Газа

Фото: советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан на этих выходных посетит Саудовскую Аравию и Израиль, где обсудит мирное урегулирование ситуации в Секторе Газа и варианты соглашения Израиля с ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, в субботу, 18 мая, Салливан отправится в Саудовскую Аравию для переговоров с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, а в воскресенье посетит Израиль, где встретится с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби на брифинге сообщил журналистам, что во время переговоров с израильтянами, Салливан будет подчеркивать необходимость целенаправленной борьбы с боевиками ХАМАСа в Секторе Газа, а не полномасштабного штурма Рафаха - города на юге региона.

По словам Кирби, Салливан на переговорах с саудитами обсудит "двусторонние и региональные вопросы, включая войну в Газе и, конечно же, усилия, направленные на достижение прочного мира и безопасности в регионе".

Американский чиновник сообщил, что на этой неделе регион для консультаций посещает посланник Байдена на Ближнем Востоке Бретт МакГерк. Он посетит Доху для обсуждения усилий по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАСом и присоединится к Салливану во время визитов в Саудовскую Аравию и Израиль.

Источники сообщают, что администрация Байдена и Саудовская Аравия завершают работу над соглашением о гарантиях безопасности США и помощи в гражданской ядерной сфере. В то же время израильско-саудовское соглашение о нормализации отношений, предусмотренное как часть "большой сделки" на Ближнем Востоке, остается недостижимым.

Кирби сказал, что одной из центральных тем переговоров Салливана с Нетаньяху и другими высокопоставленными израильскими чиновниками, станет ситуация вокруг города Рафах. Израиль угрожал широким наступлением на этот город на юге Сектора Газа, однако США выступают против этой операции из-за опасений за сотни тысяч палестинцев, которые сбежали оттуда, чтобы не участвовать в боевых действиях в других частях Газы.

По словам Кирби, Салливан будет выступать за более целенаправленный подход к боевикам ХАМАС в Рафахе. Он также сообщил, что советник Байдена по вопросам безопасности обсудит недавние попытки достичь соглашения с ХАМАС по освобождению больных, пожилых людей и раненых заложников, которые удерживаются с момента захвата боевиками заложников на юге Израиля 7 октября.

Ситуация в Секторе Газа

С октября 2023 года Израиль проводит военную операцию в Секторе Газа против боевиков группировки ХАМАС. 7 октября террористы вторглись в Израиль и убили и похитили сотни израильских военных и гражданских людей.

Большая часть региона уже занята войсками израильской армии и разрушена в результате боевых действий. Израиль планирует вторжение в город Рафах на юге Сектора Газа, который до сих пор находится под контролем ХАМАС.

Зато США и ряд европейских стран критикуют Тель-Авив за такие планы, и обвиняют израильтян в нарушении международного права из-за вероятного огромного количества погибших во время штурма города.

Из-за намерений Израиля штурмовать Рафах, Вашингтон приостановил поставку Тель-Авиву партию тяжелых бомб, которые военные могут использовать против гражданского населения.

На днях президент США Джо Байден заявил, что огонь в Секторе Газа может прекратиться хоть завтра, если ХАМАС согласится освободить заложников.

О том, на каком этапе война Израиля с ХАМАС, - в материале РБК-Украина.

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Израиль