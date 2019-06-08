Саакашвілі заявив про участь "Руху нових сил" у виборах

Колишній президент Грузії та екс-очільник Одеської області Михайло Саакашвілі заявив про участь партії "Руху нових сил" у позачергових виборах до Верховної ради, які відбудуться 21 липня 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео-заяву Саакашвілі у Facebook.

Саакашвілі заявив, що у партії були проблеми з реєстрацією та збором коштів на заставу для участі у парламентських виборів, але "Рух нових сил" прийняв рішення самостійно боротися за прохід у Верховну раду.

"Ви знаєте, що були проблеми з реєстрацією у регіонах, зі збором застави, але, дивлячись на старих політиків та партії, ми вирішили, що треба йти на вибори самостійно. Ми не можемо йти на компроміси", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко запропонував Михайлу Саакашвілі, який 29 травня повернувся в Україну, очолити партію "УДАР" на виборах до Верховної ради України.

Як писало РБК-Україна, Саакашвілі відмовився очолити партію "УДАР" Віталія Кличка для участі у позачергових виборах у Верховну раду. За словами Саакашвілі, Кличко зробив йому гідну пропозицію, але на його думку, їм не варто створювати союз.

Зазначимо, Михайло Саакашвілі 29 травня 2019 року повернувся в Україну. 28 травня президент України Володимир Зеленський Саакашвілі повернув українське громадянство, скасувавши указ свого попередника Петра Порошенка.