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Стало відомо, коли прилетить Саакашвілі в Україну

Новини » Політика    28.05.2019 - 17:21
Стало відомо, коли прилетить Саакашвілі в Україну
Фото: Михайло Саакашвілі (rns.org.ua)

Саакашвілі прилітає завтра з Варшави в Бориспіль

Завтра, 29 травня, о 17:15 Михайло Саакашвілі прилітає з Варшави в Бориспіль. Про це написала помічниця Саакашвілі Дарина Чиж у Facebook.

Зазначимо, сьогодні президент Володимир Зеленський своїм указом повернув Саакашвілі українське громадянство.

Стало відомо, коли прилетить Саакашвілі в Україну

РБК-Україна писало, що у 2017 році президент Петро Порошенко позбавив громадянства колишнього голови Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі. Також тоді генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченко у припиненні їх кримінального переслідування.

Додамо, тоді ГПУ оприлюднила записи розмов у справі Саакашвілі. Експертиза записів переговорів лідера "Руху нових сил" Михайла Саакашвілі з бізнесменом Сергієм Курченко підтвердила справжність їх голосів.

В грудні 2017 року Генеральна прокуратура України звинуватила екс-президента Грузії Саакашвілі і керівника київського обласного осередку партії "Рух нових сил" Севериона Дангадзе в наміри повалити конституційний лад і захопити державну владу в Україні.

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