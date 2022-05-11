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Саакашвілі переведуть з в'язниці до клініки у Тбілісі для обстеження

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Середа 11 травня 2022 05:08
Саакашвілі переведуть з в'язниці до клініки у Тбілісі для обстеження Фото: Михайло Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Екс-президент Грузії, громадянин України Михайло Саакашвілі дав згоду на переведення з Руставської в'язниці до клініки у Тбілісі для проведення обстеження. Після його знову повернуть до пенітенціарної установи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням "Грузія Online".

За словами члена "Національного руху" Коби Накопія, колишній глава держави погодився на пропозицію, що надійшла від міністра юстиції Раті Брегадзе, про переведення в клініку "Вівамед". Це буде проведено найближчими днями.

"У цій пропозиції не йдеться щодо переведення Саакашвілі для лікування, йому запропонували перевести у "Вівамед" для проведення обстеження і повернути в пенітенціарну установу", - розповів Накопія.

Третього президента Грузії пропонували перевести з в'язниці у вівторок, але в цей день у нього була зустріч з членами сім'ї.

"Саакашвілі підтвердив представникам пенітенціарної служби, що готовий на переведення на обстеження завтра, післязавтра і в наступні дні", - говорить Накопія.

Раніше у квітні уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова заявила, що Саакашвілі перебуває у вкрай важкому стані та потребує негайного лікування за кордоном.

Справа Саакашвілі в Грузії

Нагадаємо, у вересні 2021 року Саакашвілі розповів про намір приїхати до Грузії 2 жовтня, в день місцевих виборів. Вранці 1 жовтня політик повідомив про повернення в країну. Того ж дня Саакашвілі був затриманий і заарештований. Він оголосив голодування.

19 листопада група медичних експертів, сформована під егідою омбудсмена Грузії, заявила, що через тривале голодування у Саакашвілі розвинулося небезпечне неврологічний розлад. Але незабаром він припинив голодування.

Крім того, проти Саакашвілі порушили ще одну справу за незаконне перетинання кордону.

У Києві заявляють, що добиватиметься його повернення як громадянина України, проте Тбілісі таку можливість відкидає.

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