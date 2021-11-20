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Саакашвілі почав приймати їжу після переведення у військовий госпіталь, - лікар

Автор: Дмитрий Кузнецов

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі почав приймати їжу після переведення військовий госпіталь в Гори. Харчування відбувається за спеціально розробленою медиками схемою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Грузія".

Як повідомив виданню член медичного консиліуму лікар Олександр Цискарідзе, стан Саакашвілі стабільний і він почав приймати їжу. Харчування експрезидента відбувається за спеціально розробленою схемою.

Лікар також пояснив, що стан Саакашвілі покращився, але при цьому у нього є "певні скарги". Про які саме йдеться - медик не уточнив.

"Що стосується неврологічного статусу пацієнта, то в порівнянні з вчорашнім днем відзначається позитивна динаміка", - додав він.

Нагадаємо, ввечері 19 листопада Саакашвілі перевезли у військовий госпіталь в горі. За його словами, він готовий припинити голодування.

Зазначимо, медики у Саакашвілі виявили ураження мозку внаслідок тривалого голодування.

Як повідомляло РБК-Україна, влада Грузії запропонувала перевести його у військовий госпіталь в горі, втім, він заявив, що прийме рішення щодо цього тільки після зустрічі зі своїм адвокатом і консулом України.

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Міхеіл СаакашвіліГрузія