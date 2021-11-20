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Саакашвили начал принимать пищу после перевода в военный госпиталь, - врач

Автор: Дмитрий Кузнецов

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили начал принимать пищу после перевода военный госпиталь в Гори. Питание происходит по специально разработанной медиками схеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Грузия".

Как сообщил изданию член медицинского консилиума врач Александр Цискаридзе, состояние Саакашвили стабильное и он начал принимать пищу. Питание экс-президента происходит по специально разработанной схеме.

Врач также пояснил, что состояние Саакашвили улучшилось, но при этом у него есть "определенные жалобы". О каких именно идет речь - медик не уточнил.

"Что касается неврологического статуса пациента, то по сравнению со вчерашним днем отмечается позитивная динамика", - добавил он.

Напомним, вечером 19 ноября Саакашвили перевезли в военный госпиталь в Гори. По его словам, он готов прекратить голодовку.

Отметим, медики у Саакашвили обнаружили поражение мозга вследствие длительного голодания.

Как сообщало РБК-Украина, власти Грузии предложили перевести его в военный госпиталь в Гори, впрочем, он заявил, что примет решение относительно этого только после встречи со своим адвокатом и консулом Украины.

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Михаил СаакашвилиГрузия