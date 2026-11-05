Saab протестировала собственные ИИ-агенты в управлении истребителем Gripen E

Шведская компания Saab представила собственные агенты искусственного интеллекта, которые во время летных испытаний самостоятельно руководили истребителем Gripen E в сценариях воздушного боя вне визуальной досягаемости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Saab .

Шведская оборонная компания Saab 3 ноября представила собственные агенты искусственного интеллекта, прошедшие испытания на многоцелевом истребителе Gripen E. Во время летных испытаний ИИ-агент самостоятельно управлял самолетом в сценариях воздушного боя вне визуальной досягаемости (BVR).

По данным компании, агентов разработало подразделение Advanced Programs бизнес-направления Aeronautics. Их можно использовать в качестве поддержки пилота в кабине или как систему, работающую вместе с пилотами с отдельной беспилотной платформы. Кроме самих агентов, Saab создала среды и инструменты для их построения, обучения и оценки.

Ключевую роль в подготовке играет AI Fighter Pilot Academy. В нем агенты тренируются в смоделированных сценариях воздушного боя. По данным Saab, благодаря миллионам смоделированных летных часов системы отрабатывают реалистичные ситуации и развивают способность принимать тактические решения. Одну из функций, воздушное сражение вне визуальной досягаемости, уже проверили в реальных условиях полета.

В Saab также отметили, что программно-определенная архитектура Gripen E позволяет интегрировать и тестировать новое ИИ-программное обеспечение непосредственно в операционном истребителе без отдельных экспериментальных платформ. По словам компании, это должно сократить циклы разработки и ускорить переход от новой технологии к оперативной способности.

"Мы не только создали собственные ШИ-агенты, но и летали с ними. Это демонстрирует нашу способность разрабатывать ШИ-агенты, которые можно интегрировать в операционные истребители. Будущая воздушная борьба будет решаться не отдельными платформами, а сетями пилотированных и беспилотных систем, которые взаимодействуют", - заявил руководитель Advanded Programs Петер Нильссон.

Для масштабирования разработки Saab употребляет вычислительные мощности Sferical AI. Это шведская инициатива "суверенного" ИИ, в которой компания является одним из партнеров-основателей. По данным SVT, важную роль в этом играет суперкомпьютер Sferical One в Линчепинге, который был введен в эксплуатацию в конце лета.

Saab продолжит развивать способности агентов и тестировать их в большем количестве сценариев. Инфраструктура, созданная в рамках AI Fighter Pilot Academy, также планируется использовать для беспилотных платформ и будущих систем, в которых будут взаимодействовать пилотируемые и беспилотные самолеты.

Ранее, в июне 2025 года, Saab совместно с Helsing выполнила первые три полета Gripen E с ИИ-агентом Centaur компании Helsing. Проект полностью финансировалось шведским Управлением материального обеспечения обороны (FMV).

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