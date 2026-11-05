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Saab протестувала власні ШІ-агенти в керуванні винищувачем Gripen E

15:30 05.11.2026 Чт
3 хв
aimg Лев Шевченко
Saab протестувала власні ШІ-агенти в керуванні винищувачем Gripen E Фото: винищувач Gripen (Wikipedia)
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Шведська компанія Saab представила власні агенти штучного інтелекту, які під час льотних випробувань самостійно керували винищувачем Gripen E у сценаріях повітряного бою поза візуальною досяжністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Saab.

Шведська оборонна компанія Saab 3 листопада представила власні агенти штучного інтелекту, які пройшли випробування на багатоцільовому винищувачі Gripen E. Під час льотних випробувань ШІ-агент самостійно керував літаком у сценаріях повітряного бою поза візуальною досяжністю (BVR).

За даними компанії, агентів розробив підрозділ Advanced Programs бізнес-напряму Aeronautics. Їх можна використовувати як підтримку пілота в кабіні або як систему, що працює разом із пілотами з окремої безпілотної платформи. Окрім самих агентів, Saab створила середовища та інструменти для їх побудови, навчання й оцінювання.

Ключову роль у підготовці відіграє AI Fighter Pilot Academy. У ній агенти тренуються у змодельованих сценаріях повітряного бою. За даними Saab, завдяки мільйонам змодельованих льотних годин системи відпрацьовують реалістичні ситуації та розвивають здатність ухвалювати тактичні рішення. Одну з функцій, повітряний бій поза візуальною досяжністю, уже перевірили в реальних умовах польоту.

У Saab також зазначили, що програмно-визначена архітектура Gripen E дає змогу інтегрувати й тестувати нове ШІ-програмне забезпечення безпосередньо в операційному винищувачі, без окремих експериментальних платформ. За словами компанії, це має скоротити цикли розробки та прискорити перехід від нової технології до оперативної спроможності.

"Ми не лише створили власні ШІ-агенти, а й літали з ними. Це демонструє нашу здатність розробляти ШІ-агенти, які можна інтегрувати в операційні винищувачі. Майбутня повітряна боротьба вирішуватиметься не окремими платформами, а мережами пілотованих і безпілотних систем, що взаємодіють", - заявив керівник Advanced Programs Петер Нільссон.

Для масштабування розробки Saab використовує обчислювальні потужності Sferical AI. Це шведська ініціатива "суверенного" ШІ, у якій компанія є одним із партнерів-засновників. За даними SVT, важливу роль у цьому відіграє суперкомп'ютер Sferical One у Лінчепінгу, який ввели в експлуатацію наприкінці літа.

Saab продовжить розвивати можливості агентів і тестувати їх у більшій кількості сценаріїв. Інфраструктуру, створену в межах AI Fighter Pilot Academy, також планують використовувати для безпілотних платформ і майбутніх систем, у яких взаємодіятимуть пілотовані та безпілотні літаки.

Раніше, у червні 2025 року, Saab спільно з Helsing виконала перші три польоти Gripen E з ШІ-агентом Centaur компанії Helsing. Проєкт повністю фінансувало шведське Управління матеріального забезпечення оборони (FMV).

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Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна очікує на поставки шведських винищувачів Gripen найближчим часом. Про це 16 жовтня заявив Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у Брюсселі. За словами Крістерссона, Gripen зараз розгортаються, а пілоти проходять навчання. У матеріалі також нагадали, що у червні 2026 року Україна та Швеція уклали угоду про закупівлю Gripen E.

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