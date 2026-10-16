Украина в скором времени получит шведские истребители Gripen, - Зеленский

Украина должна оперативно получить партию шведских истребителей Gripen. Это будут первые подобные самолеты в воздушных силах ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского после встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Брюсселе.

Украина получит Gripen

Уже вскоре Украина ожидает Gripen от Швеции, говорит Зеленский.

В частности, глава государства отметил, что ценит позицию шведского премьера, поскольку важно усиливать давление на Россию и увеличивать поддержку Украины, а не наоборот.

Зеленский убежден, что "именно таким должен быть общий ответ Европы на российскую эскалацию".

"Обсудили подробно наши потребности для защиты от постоянных атак, прежде всего усиление ПВО. Спасибо Швеции за наши договоренности по истребителям Gripen. Ожидаем их поставки в ближайшее время. Они дополнят наши F-16, в частности, в сбитии реактивных "Шахедов", - сообщил Зеленский.

Стоимость сделки составляет около 24,6 миллиарда шведских крон (около 2,54 миллиарда долларов).

Другие результаты встречи

Также он добавил, что во время встречи с Кристерссоном особое внимание уделялось:

пути Украины к членству в ЕС,

поддержке энергетики для подготовки к зимнему периоду

Премьер Швеции Кристерссон в кулуарах заседания Европейского Совета обсудил с Зеленским шведскую поддержку для Украины.

"Истребители Gripen сейчас разворачиваются, пилоты проходят обучение. Все это успехи. Но также, конечно, все вызовы, связанные с ведением новых истребителей в их оборонную систему, я бы сказал, преодолеваются хорошо", - подчеркнул Кристерссон.

По его словам, сегодня снова поднималась тема использования российских замороженных активов, но пока сдвигов по конфискации этих активов нет.

"По моему мнению, в краткосрочной перспективе средства на поддержку Украины должны поступить из других источников , а не из замороженных активов".