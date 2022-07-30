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S&P знизило рейтинг України в іноземній валюті

Фото: S&P знизило рейтинг України в іноземній валюті (spglobal.com)
Автор: Артур Родивилов

Міжнародне рейтингове агентство S & P Global Ratings знизило довгостроковий суверенний рейтинг України в іноземній валюті з "CCC+" до "CC".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт агентства.

Як йдеться в заяві організації, прогноз по довгостроковому суверенному рейтингу даної України - негативний.

Наприкінці травня S&P знизило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті до рівня з "B-" до "CCC+" з негативним прогнозом.

Минулого тижня міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings оголосило про зниження довгострокового рейтингу дефолту емітента України в іноземній валюті з "CCC" до"C".

Нагадаємо, Fitch Ratings прогнозує падіння української економіки на 33% у 2022 році. Невелике відновлення (на 4%) очікується у 2023 році.

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