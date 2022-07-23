ua ru
Сб, 23 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Агентство Fitch погіршило прогноз щодо рейтингу України

Новость на русском →
Субота 23 липня 2022 00:50
Агентство Fitch погіршило прогноз щодо рейтингу України Фото: агентство Fitch погіршило прогноз по рейтингу України (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України з CCC до C (переддефолтний).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентство.

Рішення пов'язане з планами Києва домовитися з кредиторами про відстрочення виплат за держборгом на два роки. Агентство не виключає зниження рейтингу до RD (обмежений дефолт).

Fitch після початку повномасштабного вторгнення Росії в кінці лютого знизило рейтинг України з B до CCC.

Нагадаємо, радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що Україна має поставити на паузу всі виплати за зовнішніми боргами. Відстрочка має скласти два роки.

Раніше "Нафтогаз" звернувся до кредиторів з проханням відстрочити виплату боргів на 2 роки.

У листопаді 2021 року міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings заявило, що військова загроза з боку Росії негативно впливає на рейтинги України. Однак агентство не очікувало значного погіршення ситуації.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Fitch
NEWS
Дзеркальні договори у Туреччині. Що відомо наразі про зернову угоду
Дзеркальні договори у Туреччині. Що відомо наразі про зернову угоду
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років