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S&P понизило рейтинг Украины в иностранной валюте

Фото: S&P понизило рейтинг Украины в иностранной валюте (spglobal.com)
Автор: Артур Родивилов

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте с "CCC+" до "CC".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт агентства.

Как говорится в заявлении организации, прогноз по долгосрочному суверенному рейтингу данной Украины - негативный.

В конце мая S&P понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня с "B-" до "CCC+" с негативным прогнозом.

На прошлой неделе международное рейтинговое агентство Fitch Ratings объявило о понижении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с "CCC" до "C".

Напомним, Fitch Ratings прогнозирует падение украинской экономики на 33% в 2022 году. Небольшое восстановление (на 4%) ожидается в 2023 году.

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