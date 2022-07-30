S&P понизило рейтинг Украины в иностранной валюте

Как говорится в заявлении организации, прогноз по долгосрочному суверенному рейтингу данной Украины - негативный.

В конце мая S&P понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня с "B-" до "CCC+" с негативным прогнозом.

На прошлой неделе международное рейтинговое агентство Fitch Ratings объявило о понижении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с "CCC" до "C".

Напомним, Fitch Ratings прогнозирует падение украинской экономики на 33% в 2022 году. Небольшое восстановление (на 4%) ожидается в 2023 году.