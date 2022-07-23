Як впаде економіка України в 2022 році: прогноз агентства Fitch

Міжнародне агентство Fitch Ratings прогнозує скорочення української економіки на 33% в 2022 році. У 2023 році очікується невелике відновлення на 4%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентство .

За прогнозом Fitch, відновлення буде стримуватися триваючою війною, яка обмежує доступ до морських портів і перешкоджає початку будь-якої великомасштабної реконструкції.

Як відзначають аналітики, в порівнянні з першими стадіями вторгнення стався деякий підйом економічної активності і частка довоєнного виробництва на території, на якій в даний час йде конфлікт, впала приблизно до 12%.

"Чиста зовнішня міграція становить 5,8 млн осіб, збиток тільки інфраструктурі оцінюється в більш ніж 100 млрд доларів (75% ВВП) в середині червня, а уряд прогнозує потреби в реконструкції протягом наступних 10 років у розмірі 750 млрд доларів", - йдеться в повідомленні.