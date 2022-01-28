Зеленський про загрозу з боку РФ: я знаю більше деталей, ніж будь-який інший президент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що знає більше деталей про загрозу вторгнення Росії, ніж інші глави інших держав. Він додав, що президент США Джо Байден отримує інформацію про ситуацію від нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Зеленського .

"Я президент України, я перебуваю тут, тому знаю більше деталей, глибше, ніж будь-який президент. Питання не в президенті США", - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив на важливості того, що Джо Байден отримує інформацію про ситуацію на кордоні з Росією не від посередників, а безпосередньо від нього.

"Дуже важливо, щоб не лише наші спецслужби обмінювалися інформацією, треба бути тут і обмінюватися інформацією", – додав Зеленський.