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Зеленський про загрозу з боку РФ: я знаю більше деталей, ніж будь-який інший президент

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Київ, П'ятниця 28 січня 2022 17:16
Зеленський про загрозу з боку РФ: я знаю більше деталей, ніж будь-який інший президент Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський заявив, що знає більше деталей про загрозу вторгнення Росії, ніж інші глави інших держав. Він додав, що президент США Джо Байден отримує інформацію про ситуацію від нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Зеленського.

"Я президент України, я перебуваю тут, тому знаю більше деталей, глибше, ніж будь-який президент. Питання не в президенті США", - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив на важливості того, що Джо Байден отримує інформацію про ситуацію на кордоні з Росією не від посередників, а безпосередньо від нього.

"Дуже важливо, щоб не лише наші спецслужби обмінювалися інформацією, треба бути тут і обмінюватися інформацією", – додав Зеленський.

Нагадаємо, напередодні Зеленський та Байден телефоном обговорили надання фінансової допомоги Україні.

Зазначимо, раніше Байден заявив, що світ зміниться у разі нападу Росії на Україну. За його словами, вторгнення може статися у лютому поточного року.

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