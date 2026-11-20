В РФ назвали "неприемлемой" идею США о гарантиях безопасности для Украины по модели НАТО
Любые формы "квазичленства" Украины в НАТО в рамках гарантий безопасности "неприемлемы" для России.
Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".
"Даже поиск формулы квазичленства в НАТО для Киева и поиски какого-то, в кавычках, креативного решения в этой сфере - это неприемлемый для нас вариант. Мы обсуждаем гарантии безопасности, прежде всего, в контексте обеспечения безопасности нашей собственной страны, и именно об этом идет речь", - сказал Рябков.
По словам замглавы МИД России, в рамках переговоров Россия хочет признать, что Украина не станет членом НАТО.
"Когда это произойдет, я думаю, вопрос о гарантиях безопасности так или иначе может быть обсужден. И не опережая никаких решений в этой сфере, подчеркну, что мы не закрываемся от диалога, но не от диалога о вступлении Украины в НАТО. Еще раз это абсолютно неприемлемый вариант", - заявил он.
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, 14-15 ноября в Берлине состоялся новый раунд переговоров Украины, США и Европы по мирному плану. Стороны обсуждали многие вопросы, включая самые сложные - территории и гарантии безопасности.
По информации WSJ, США предлагают Украине юридически обязывающие гарантии безопасности типа 5-й статьи НАТО , но без формального членства Украины в Альянсе.
Источники говорят, что Вашингтон обещает защиту от любой агрессии, пытаясь "выйти из тупика" в переговорах.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на 5 документов, часть из которых о гарантиях безопасности и их проголосуют в Конгрессе США . По словам Зеленского, такая договоренность уже существует.
В то же время Европа также представила свой план гарантий безопасности для Украины . Он включает 6 ключевых пунктов, касающихся военной поддержки, механизма контроля прекращения огня, юридически обязывающих гарантий безопасности и многое другое.