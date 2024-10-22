Рютте высказался об участии Турции в саммите БРИКС в Казани

Турция имеет право сотрудничать со странами БРИКС. Опасений насчет таких действий Стамбула нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте в ходе пресс-конференции.
Он призвал помнить, что Турция - это "очень важный союзник в НАТО" и она имеет одни из лучших оснащенных вооруженных сил в Альянсе, а также вносит существенный вклад в операции союзников.
По словам Рютте, очевидно, что в Альянсе, который состоит из 32 демократических стран, будут дебаты "о тех или иных вопросах".
"Мы знаем, что Турция также сотрудничает с некоторыми партнерами из БРИКС. Они имеют на это суверенное право, что может время от времени приводить к дебатам на двустороннем уровне или в рамках НАТО", - считает Рютте.
Генсек заверил, что Североатлантический альянс "популярен в Турции", а Турция "популярна в НАТО".
Стоит заметить, что в Казани проходит саммит БРИКС. На мероприятии присутствует ряд лидеров, в том числе и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В начале сентября стало известно, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.
Как рассказала в комментарии РБК-Украина магистр внешней политики, эксперт по Восточной Азии Наталья Бутырская, такое решение связано с тем, что Турции не удалось вступить в ЕС.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.