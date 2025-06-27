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Рютте оправдался после конфуза с "папочкой" Трампом

Пятница 27 июня 2025 15:59
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Рютте оправдался после конфуза с "папочкой" Трампом Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Генсек НАТО Марк Рютте заверил, что он не называл президента США Дональда Трампа "папочкой". Это было сравнение.

Как передает РБК-Украина, заявление Рютте приводит The Hill.

"Что касается папочки, я не называл его (Трампа - ред.) "папочкой", - подчеркнул Рютте.

Он объяснил, что иногда европейские чиновники спрашивают его, останутся ли США на стороне Европы.

"И я ответил, что это немного похоже на то, как маленький ребенок спрашивает своего папочку: "Эй, ты все еще остаешься с семьей?" В этом смысле я использовал слово "папочка", но не в том смысле, что я называл президента Трампа папочкой", - добавил генсек.

Конфуз на саммите НАТО

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте и президент США Дональд Трамп провели личную встречу в рамках саммита Североатлантического альянса в Гааге.

Во время встречи Трамп заявил, что Израиль с Ираном - подрались как маленькие дети. И их невозможно было разнять.

В ответ Рютте поддержал такой тезис американского лидера и добавил, что иногда папочке нужно прибегать к грубым выражениям. Это была явная отсылка к нецензурному высказыванию Трампа из-за нарушения перемирия между Израилем и Ираном.

После этого Трамп заявил, что Рютте "очень ласково назвал его папочкой". Также он шутливо предупредил, что если генсек НАТО его не любит, он ему "сильно врежет".

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НАТО Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Марк Рютте
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