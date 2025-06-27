Рютте виправдався після конфузу з "татком" Трампом

Генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що він не називав президента США Дональда Трампа "татком". Це було порівняння.

"І я відповів, що це трохи схоже на те, як маленька дитина запитує свого татка: "Гей, ти все ще залишаєшся з сім'єю?" У цьому сенсі я використовував слово "татко", але не в тому сенсі, що я називав президента Трампа татком", - додав генсек.

Він пояснив, що іноді європейські чиновники запитують його, чи залишаться США на боці Європи.

"Що стосується татка, я не називав його (Трампа - ред.) "татком", - наголосив Рютте.

Конфуз на саміті НАТО

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте і президент США Дональд Трамп провели особисту зустріч у рамках саміту Північноатлантичного альянсу в Гаазі.

Під час зустрічі Трамп заявив, що Ізраїль з Іраном - побилися як маленькі діти. І їх неможливо було розняти.

У відповідь Рютте підтримав таку тезу американського лідера і додав, що інколи таткові потрібно вдаватися до грубих виразів. Це було явне відсилання до нецензурного висловлювання Трампа через порушення перемир'я між Ізраїлем та Іраном.

Після цього Трамп заявив, що Рютте "дуже ласкаво назвав його татком". Також він жартівливо попередив, що якщо генсек НАТО його не любить, він йому "сильно вріже".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.