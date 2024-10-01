Столтенберг официально передал полномочия генсека НАТО Рютте
Йенс Столтенберг официально передал полномочия генерального секретаря Североатлантического альянса бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию церемонии.
"Я передаю должность вам, Марк...Я передаю вам этот молоток председателя НАТО и приглашаю сесть в кресло и занять должность председателя в Североатлантическом совете", - заявил Столтенберг.
Рютте – новый генсек НАТО
Йенс Столтенберг неоднократно выражал желание покинуть пост генерального секретаря НАТО, однако найти ему достойного преемника оказалось сложной задачей.
Страны-члены НАТО рассматривали несколько кандидатур, среди которых был и министр обороны Великобритании Бен Уоллес, но его кандидатуру не поддержали в США.
В конце концов, на должность генерального секретаря НАТО был избран экс-премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Однако не сразу, а после длительных переговоров и преодоления несогласия Венгрии, Турции и Словакии его кандидатуру поддержали все союзники.
Подробнее о новом генсеке НАТО и его позиции по Украине читайте в материале РБК-Украина.
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