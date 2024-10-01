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Столтенберг официально передал полномочия генсека НАТО Рютте

Вторник 01 октября 2024 11:33
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Столтенберг официально передал полномочия генсека НАТО Рютте Фото: Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Йенс Столтенберг официально передал полномочия генерального секретаря Североатлантического альянса бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию церемонии.

"Я передаю должность вам, Марк...Я передаю вам этот молоток председателя НАТО и приглашаю сесть в кресло и занять должность председателя в Североатлантическом совете", - заявил Столтенберг.

Рютте – новый генсек НАТО

Йенс Столтенберг неоднократно выражал желание покинуть пост генерального секретаря НАТО, однако найти ему достойного преемника оказалось сложной задачей.

Страны-члены НАТО рассматривали несколько кандидатур, среди которых был и министр обороны Великобритании Бен Уоллес, но его кандидатуру не поддержали в США.

В конце концов, на должность генерального секретаря НАТО был избран экс-премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Однако не сразу, а после длительных переговоров и преодоления несогласия Венгрии, Турции и Словакии его кандидатуру поддержали все союзники.

Подробнее о новом генсеке НАТО и его позиции по Украине читайте в материале РБК-Украина.

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НАТО Марк Рютте Йенс Столтенберг
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