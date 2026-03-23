ua en ru
Пн, 23 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Рютте: США продолжают помогать Украине разведкой и оружием через Европу

05:56 23.03.2026 Пн
3 мин
Трамп намерен достичь мира в Украине
aimg Эдуард Ткач
Рютте: США продолжают помогать Украине разведкой и оружием через Европу Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Соединенные Штаты продолжают оказывать помощь Украине, передавая разведданные, а также оружие через европейцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для CBS News.

Читайте также: "Мы не обязаны помогать": Трамп сделал скандальное заявление и сравнил Украину с Ливаном

В ходе беседы ведущая отметила, что президент США Дональд Трамп недавно раскритиковал Европу за то, что Вашингтон помогает ей с Украиной, а в ответ альянс НАТО не присоединился к военной операции США против Ирана.

Комментируя фрагмент с Украиной Рютте подтвердил, что помощь от Вашингтона действительно продолжается.

"Что касается Украины, то США снова оказывают критически важную разведывательную поддержку и обеспечивают поставки оружия, работая вместе с европейцами для обеспечения борьбы Украины против России, гарантируя, что у нее есть все необходимое", - сказал генсек НАТО.

Также ему задали вопрос об ослаблении санкций против российской нефти и выгоды для главы Кремля Владимира Путина от войны в Иране, на что Рютте заявил, что Дональд Трамп вынужден балансировать в этом вопросе.

"Президенту приходится балансировать между всеми этими различными интересами. Я знаю, что он работает со своей командой, с Джаредом Кушнером, Стивом Уиткоффом и Марко Рубио. Они постоянно работает с украинцами, чтобы оказать максимальное давление на россиян и заставить их пойти на сделку", - сообщил чиновник.

Генеральный секретарь НАТО добавил, что пребывая в Лондоне ор полтора часа общался с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что он хочет завершения войны.

"Он хочет заключить сделку, и мы должны убедиться, что они готовы к сотрудничеству", - пояснил он.

Рютте подчеркнул, что именно Трамп оказывает давление на Россию вместе с европейцами. По его словам, он не будет комментировать каждый элемент, однако все усилия президента США являются решающими и направлены на успешное завершение войны.

Резюмируя он добавил, что Трамп был единственным, кому удалось сдвинуть ситуацию с Путиным с мертвой точки, и в то же время оказывал давление на украинскую сторону.

Что известно о помощи Украине и мирном процессе

Напомним, на днях Politico узнало, что власти РФ предложили США сделку. Москва пообещала прекратить обмен разведданными с Ираном в случае, если Вашингтон прекратит такой обмен с Украиной. Однако администрация Трампа отклонила эти торги.

К слову, в связи в конфликтом на Ближнем Востоке трехсторонние встречи Украины, США и России были перенесены на неизвестный период. Однако в субботу и воскресенье уже возобновились встречи Киева и Вашингтона.

Вчера вечером Стив Уиткофф отчитался, что основными темами переговоров стали параметры будущей архитектуры безопасности и координация гуманитарных усилий в регионе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАТО Соединенные Штаты Америки Марк Рютте Военная помощь Война в Украине
Новости
Ставка на мировой кризис. Иран отказывается капитулировать в войне с США, - WP
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО