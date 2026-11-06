Рютте сказал, будет ли победитель в войне России против Украины и чем все закончится

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявили что в российско-украинской войне победителей не будет. По его словам, эта война закончится мирной сделкой путем компромиссов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В четверг 5 ноября в голландском ток-шоу "Пау и Де Вит" у Рютте спросили, выиграет ли кто-нибудь войну, которую начала Россия против Украины в феврале 2022 года.

"Я не думаю, что это очень вероятно. Такие войны всегда заканчиваются мирным соглашением, которое часто является своего рода компромиссом", - сказал генсек НАТО.

Он подчеркнул, что Европа должна сохранять бдительность в отношении потенциальной российской агрессии даже после того, как будет закончена война в Украине.

"Российская угроза сейчас не проявляется непосредственно на нашей границе, потому что многие из этих солдат заняты в Украине. Но если там все закончится, то из огромная армия будет существовать не просто так", - пояснил Рютте.

Генсек подчеркнул, что "мы мечтаем о том времени, когда все это закончится".

Также Марк Рютте выразил "огромное восхищение" президентом Украины Владимиром Зеленским, заявив, что они еженедельно совещаются.

При этом он добавил, что для президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина важно иметь "хорошие отношения".