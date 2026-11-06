Рютте сказал, будет ли победитель в войне России против Украины и чем все закончится
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявили что в российско-украинской войне победителей не будет. По его словам, эта война закончится мирной сделкой путем компромиссов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В четверг 5 ноября в голландском ток-шоу "Пау и Де Вит" у Рютте спросили, выиграет ли кто-нибудь войну, которую начала Россия против Украины в феврале 2022 года.
"Я не думаю, что это очень вероятно. Такие войны всегда заканчиваются мирным соглашением, которое часто является своего рода компромиссом", - сказал генсек НАТО.
Он подчеркнул, что Европа должна сохранять бдительность в отношении потенциальной российской агрессии даже после того, как будет закончена война в Украине.
"Российская угроза сейчас не проявляется непосредственно на нашей границе, потому что многие из этих солдат заняты в Украине. Но если там все закончится, то из огромная армия будет существовать не просто так", - пояснил Рютте.
Генсек подчеркнул, что "мы мечтаем о том времени, когда все это закончится".
Также Марк Рютте выразил "огромное восхищение" президентом Украины Владимиром Зеленским, заявив, что они еженедельно совещаются.
При этом он добавил, что для президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина важно иметь "хорошие отношения".
Мирные переговоры
Напомним, несколько дней назад спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф анонсировал, что 10-11 ноября в Абу-Даби пройдут трехсторонние мирные переговоры между Украиной, США и Россией. На встрече будут обсуждаться вопросы послевоенных мер безопасности, деэскалации и дальнейшие шаги к миру.
Стоит добавить, что по словам еще одного спецпредставителя - Джареда Кушнера, Вашингтон намерен не просто закончить войну в Украине, но и создать более широкую архитектуру безопасности, чтобы не допустить возобновления боевых действий.
Также этой ночью президент США Дональд Трамп заявил, что уже совсем скоро в рамках завершения войны в Украине может быть масштабная сделка, которая в том числе затронет всю Европу.