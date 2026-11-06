Рютте сказав, чи буде переможець у війні Росії проти України і чим усе закінчиться

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявили, що в російсько-українській війні переможців не буде. За його словами, ця війна закінчиться мирним правочином шляхом компромісів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

У четвер 5 листопада у голландському ток-шоу "Пау і Де Віт" у Рютте запитали, чи виграє хтось війну, яку розпочала Росія проти України в лютому 2022 року.

"Я не думаю, що це дуже ймовірно. Такі війни завжди закінчуються мирною угодою, яка часто є своєрідним компромісом", - сказав генсек НАТО.

Він наголосив, що Європа має зберігати пильність щодо потенційної російської агресії навіть після того, як буде закінчено війну в Україні.

"Російська загроза зараз не проявляється безпосередньо на нашому кордоні, тому що багато хто з цих солдатів зайнятий в Україні. Але якщо там все закінчиться, то з величезна армія існуватиме не просто так", - пояснив Рютте.

Генсек наголосив, що "ми мріємо про той час, коли все це закінчиться".

Також Марк Рютте висловив "величезне захоплення" президентом України Володимиром Зеленським, заявивши, що вони щотижня радяться.

При цьому він додав, що для президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна важливо мати "хороші стосунки".