Рютте: чтобы сохранить мир в Европе, НАТО должно больше тратить на оборону и поддержку Украины

Украина, Воскресенье 21 декабря 2025 15:10
Рютте: чтобы сохранить мир в Европе, НАТО должно больше тратить на оборону и поддержку Украины Фото: генсек НАТО Марк Рютте (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Безопасность Европы напрямую зависит от роста оборонных расходов стран Альянса и сохранения максимальной военной способности Украины

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Bild.

Мирные переговоры

По словам Рютте, НАТО должно выполнить два ключевых условия, чтобы и в дальнейшем гарантировать мир. Речь идет об увеличении расходов на вооружение и наращивание производства, а также о всесторонней поддержке Украины в войне против РФ. Он отметил, что в случае захвата Россией всей Украины последствия для Альянса были бы значительно серьезнее и требовали бы гораздо больших расходов.

"Мы позаботимся о том, чтобы Рождество и в дальнейшем оставалось безопасным. Но для этого мы должны увеличить расходы на вооружение и обеспечить, чтобы Украина оставалась как можно сильнее. Если Россия получит контроль над всей Украиной, это будет иметь серьезные последствия для НАТО, и нам придется потратить значительно больше", - сказал Рютте.

Отдельно он остановился на масштабах потерь российской армии. По оценкам НАТО, Россия потеряла убитыми и ранеными до 1,1 миллиона человек, получив при этом менее 1% территории Украины за год.

"Путин готов пожертвовать 1,1 миллиона своих людей ради минимальных территориальных достижений. Это ужасно, но это реальность, с которой мы имеем дело", - говорит он.

Смена власти в России

Комментируя вопрос возможных изменений власти в России, Рютте предостерег от наивных ожиданий. Он подчеркнул, что независимо от того, кто будет руководить Россией в будущем, НАТО должно быть готовым к угрозам.

Также генсек обратил внимание на глобальное измерение безопасности, в частности взаимосвязь между Россией и Китаем. По его мнению, в случае силового сценария вокруг Тайваня Пекин может привлечь Москву к дестабилизации ситуации в Европе.

"Мы не должны быть наивными. Мы должны инвестировать в оборону, укреплять наши способности и привлекать лучших людей, чтобы быть готовыми к любым вызовам", - отметил генсек.

Россия готовится к войне с НАТО

Ранее ряд стран НАТО предупреждали, что после завершения войны против Украины Россия может в течение трех-пяти лет быть готовой к масштабной конфронтации с Альянсом.

На фоне этих оценок Эстония, Литва и Польша планируют уже в следующем году направить на оборону более 5% своего ВВП, тогда как другие государства НАТО также наращивают военные расходы.

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что немецкие разведслужбы имеют свидетельства обсуждения в Кремле возможного сценария нападения на НАТО.

В то же время, по оценке Института изучения войны (ISW), Россия уже активизировала информационно-психологические операции, которые могут быть частью подготовки к потенциальному конфликту с Альянсом, в частности с применением провокаций под чужим флагом. Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо также заявлял, что в случае заключения мирного соглашения по Украине РФ может перебросить войска к восточному флангу НАТО.

В то же время российский диктатор Владимир Путин называет идею плана нападения на НАТО "чушью", в которую "невозможно поверить".

