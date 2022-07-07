Нідерланди передали Україні військові товари на 170 млн євро
Україна отримала від Нідерландів новий пакет військової допомоги на суму понад 170 млн євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання NOS.
Міністр оборони Кайса Оллонгрен в листі до Палати представників зазначила, що Нідерланди направили Україні товари військового призначення вартістю близько 172,7 млн євро.
"Уряд продовжить докладати зусиль для додаткової підтримки України", - йдеться в повідомленні.
При цьому в Міноборони Нідерландів заявили, що не будуть розкривати подробиці військових поставок.
Раніше ми розповідали, що Німеччина і Нідерланди передали українським військовим 12 нових самохідних артилерійських установок PzH 2000.
Пізніше ЗСУ показали, як використовують отриману техніку на фронті.
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