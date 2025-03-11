Рютте: питання гарантій безпеки для України потрібно вирішити після встановлення миру

Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що питання гарантій безпеки для України потрібно розглядати вже після укладення мирної угоди.

Також, за словами генсека, завдяки Трампу "дійсно стався прорив" у плані початку переговорів як з Україною, так і з Росією.

"Я думаю, президент Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.) має рацію в тому, що перш ніж підтримувати мир, потрібно спочатку досягти миру. А миру поки що немає", - заявив Рютте.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, Україна хоче, щоб Захід надав їй гарантії безпеки для того, щоб вторгнення Росії не повторилося. Зокрема, зараз Європа розглядає варіант відправки в Україну свого контингенту, до якого можуть увійти до 30 тисяч солдатів.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що гарантії безпеки Україні потрібні навіть до можливого припинення вогню з Росією. Зокрема, на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом він нагадував, що росіяни вже неодноразово порушували перемир'я.

Зі свого боку американський лідер наполягає, щоб "завершення війни" настало ще до надання Україні гарантій безпеки.

До слова, США відмовляються брати участь у наданні Україні гарантій безпеки. Вони хочуть, щоб за це питання відповідала тільки Європа.

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