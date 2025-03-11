ua en ru
Вт, 11 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Рютте: питання гарантій безпеки для України потрібно вирішити після встановлення миру

Вівторок 11 березня 2025 18:07
UA EN RU
Рютте: питання гарантій безпеки для України потрібно вирішити після встановлення миру Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що питання гарантій безпеки для України потрібно розглядати вже після укладення мирної угоди.

Як передає РБК-Україна, слова Рютте наводить El Mundo.

"Я думаю, президент Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.) має рацію в тому, що перш ніж підтримувати мир, потрібно спочатку досягти миру. А миру поки що немає", - заявив Рютте.

Також, за словами генсека, завдяки Трампу "дійсно стався прорив" у плані початку переговорів як з Україною, так і з Росією.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, Україна хоче, щоб Захід надав їй гарантії безпеки для того, щоб вторгнення Росії не повторилося. Зокрема, зараз Європа розглядає варіант відправки в Україну свого контингенту, до якого можуть увійти до 30 тисяч солдатів.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що гарантії безпеки Україні потрібні навіть до можливого припинення вогню з Росією. Зокрема, на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом він нагадував, що росіяни вже неодноразово порушували перемир'я.

Зі свого боку американський лідер наполягає, щоб "завершення війни" настало ще до надання Україні гарантій безпеки.

До слова, США відмовляються брати участь у наданні Україні гарантій безпеки. Вони хочуть, щоб за це питання відповідала тільки Європа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Марк Рютте Війна в Україні Гарантії безпеки
NEWS
Як проходить зустріч України та США у Джидді: перші подробиці переговорів
Як проходить зустріч України та США у Джидді: перші подробиці переговорів
DAILY
Від слів до справи. Із чим Україна і США підійшли до переговорів у Саудівській Аравії
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Від слів до справи. Із чим Україна і США підійшли до переговорів у Саудівській Аравії