Саммит НАТО в Турции примет судьбоносные решения для безопасности всего мира, - Эрдоган

Анкара примет Саммит лидеров НАТО, который будет иметь решающее значение для будущей глобальной архитектуры безопасности и всего Североатлантического альянса.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber .

Когда состоится саммит НАТО в Турции

По информации издания, саммит лидеров НАТО состоится в Анкаре 7-8 июля 2026 года. Эта встреча будет проходить на фоне кардинальных изменений в мире и появления сложных угроз безопасности.

"Сегодняшний мир не является продолжением старого мира, когда было основано НАТО. Создался новый мир, и позиция НАТО в этом новом мире очень отличается. Угрозы стали сложнее, риски диверсифицировались, глобальная система размылась", - подчеркнул Эрдоган.

Он добавил, что Турция ожидает принятия важных решений относительно будущего Альянса.

Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что для успеха блока критически важны справедливое распределение бремени, искреннее сотрудничество и общее понимание безопасности.

Обвинения в адрес Израиля

Отдельное внимание турецкий президент уделил кризису на Ближнем Востоке. Он обвинил Тель-Авив в попытках дестабилизировать весь регион ради собственных интересов.

"Израиль хочет, чтобы эта война распространилась по всему региону... Руководствуясь определенными фантазиями и утопиями, Израиль неоднократно демонстрировал, что не колеблется поджечь наш регион ради собственных амбиций", - заявил лидер Турции.

Эрдоган призвал страны региона объединить усилия, отбросить краткосрочные расчеты и нейтрализовать израильские провокации для достижения длительного мира.