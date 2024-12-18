Рютте подтвердил, что НАТО начало координировать военную помощь Украине
Североатлантический альянс уже занимается координацией военной помощи Украине от стран-партнеров. Новое командование НАТО в Висбадене приступило к работе.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Командование НАТО в Висбадене по оказанию помощи в обеспечении безопасности и тренировке для Украины уже работает", - заявил Рютте.
Reuters уточняет, что с 2022 года координацией поставок западного оружия в Украину занимался центр управления для координации поставок и оптимизации доставки военной помощи Украине (EUCOM), который возглавляли США. Также координация поставок обсуждалась в формате "Рамштайн".
Теперь, как пишет издание, формат "Рамштайн" останется "политическим форумом", а Командование НАТО в Висбадене по оказанию помощи в обеспечении безопасности и тренировке для Украины (NSATU) возьмет на себя реализацию принятых решений в ходе встреч "Рамштайна".
Координация военной помощи Украине
Напомним, задачу координации военной помощи Украине решили передать НАТО еще летом. Причиной стала возможная победа Дональда Трампа на президентских выборах, который может сократить поддержку украинцев.
Еще вчера, 17 декабря, Reuters написало, что координацией поставок уже начало заниматься НАТО, но официальной информации об этом не было.
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