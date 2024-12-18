Рютте підтвердив, що НАТО почало координувати військову допомогу Україні

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Командування НАТО у Вісбадені з надання допомоги в забезпеченні безпеки і тренуванні для України вже працює", - заявив Рютте.

Reuters уточнює, що з 2022 року координацією поставок західної зброї в Україну займався центр управління для координації поставок і оптимізації доставки військової допомоги Україні (EUCOM), який очолювали США. Також координацію поставок обговорювали у форматі "Рамштайн".

Тепер, як пише видання, формат "Рамштайн" залишиться "політичним форумом", а Командування НАТО у Вісбадені з надання допомоги в гарантуванні безпеки і тренування для України (NSATU) візьме на себе реалізацію ухвалених рішень під час зустрічей "Рамштайну".