RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Рютте назвал Трампа "папочкой". Президент США ответил с юмором

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Генсек НАТО Марк Рютте во время личной встречи с президентом США Дональдом Трампом сравнил того с "папочкой". Американский лидер оценил такой жест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Трампа по итогам саммита НАТО в Гааге.

Что сказал Рютте

Президент США и генсек НАТО во время личной встречи обсуждали войну Израиля с Ираном. Трамп рассказал, что две страны поссорились, как "дети на школьной площадке". По словам президента, дети обычно "дерутся как черти и их невозможно остановить". 

"И иногда папочке приходится использовать грубые выражения", - поддержал президента США Рютте, имея в виду недавнее резкое заявление Трампа нарушении перемирия между Израилем и Ираном. 

Реакция Трампа

Президента США во время пресс-конференции спросили, считает ли он другие страны НАТО своими "детьми" на фоне заявления Рютте. 

"Нет, он (Рютте - ред.)  меня любит. Я думаю, он меня любит. Если нет, я вам скажу. Я вернусь и сильно ему врежу, хорошо? Он сказал это очень ласково. Папочка, ты мой папочка", - ответил Трамп. 

Отношения Трампа и Рютте

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте неоднократно хвалил президента США Дональда Трампа.

В частности, вчера, 24 июня, Рютте утверждал, что Трампу удалось вывести из тупика сложную ситуацию между Украиной и Россией. Он утверждал, что только Трамп мог добиться такого результата.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампМарк Рютте