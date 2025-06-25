Рютте назвав Трампа "татком". Президент США відповів із гумором

Що сказав Рютте

Президент США і генсек НАТО під час особистої зустрічі обговорювали війну Ізраїлю з Іраном. Трамп розповів, що дві країни посварилися, як "діти на шкільному майданчику". За словами президента, діти зазвичай "б'ються як чорти і їх неможливо зупинити".

"І іноді таткові доводиться використовувати грубі вирази", - підтримав президента США Рютте, маючи на увазі нещодавню різку заяву Трампа про порушення перемир'я між Ізраїлем та Іраном.

Реакція Трампа

Президента США під час пресконференції запитали, чи вважає він інші країни НАТО своїми "дітьми" на тлі заяви Рютте.



"Ні, він (Рютте - ред.) мене любить. Я думаю, він мене любить. Якщо ні, я вам скажу. Я повернуся і сильно йому вріжу, добре? Він сказав це дуже ласкаво. Татко, ти мій татко", - відповів Трамп.