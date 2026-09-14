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Рютте назвал атаку на поезд у границы Украины с Польшей "отчаянием Путина"

17:40 14.09.2026 Пн
2 мин
Российский диктатор идет на отчаянные шаги в бессилии
aimg Елена Бджола
Рютте назвал атаку на поезд у границы Украины с Польшей "отчаянием Путина" Фото: Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)
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Российский диктатор Владимир Путин в отчаянии отдал приказ обстрелять пассажирский поезд на границе с Польшей. Однако это не испугало НАТО - помощь Украине продолжится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального секретаря НАТО Марка Рютте на брифинге с премьером Словении Янезом Яншей, передаёт сайт НАТО.

Рютте отреагировал на удар РФ по поезду

Рютте отметил, что атака РФ по украинскому пассажирскому поезду демонстрирует отчаяние главы Кремля.

По словам Генсека НАТО, Россия становится все более безответственной в продолжении своей войны в Украине.

"Вчерашний удар по пассажирскому поезду в Украине недалеко от территории НАТО показывает отчаяние Путина. Он думает, что может остановить нас от поддержки Украины, что он может подорвать наше единство. Он ошибается", - говорит Рютте.

Ответом союзников станет увеличение поддержки Украины, чтобы страна имела все необходимое для обороны, отметил он.

Рютте также пообещал, что НАТО сделает все возможное, чтобы защитить каждый сантиметр территории стран-членов Альянса.

Атака России по локомотиву

Напомним, 13 сентября Россия атаковала локомотив пассажирского поезда вблизи границы с Польшей. Станция "Ягодин" в Волынской области попала под удар.

На фоне обстрелов РФ Украины военные Польши зафиксировали активность авиации. Об опасности предупредили жителей Люблинского и Подкарпатского воеводств.

Также сообщалось, что спикер Путина Дмитрий Песков проигнорировал прямые обвинения в адрес РФ со стороны Украины и Евросоюза насчет этого инцидента.

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