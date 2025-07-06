Рютте: у НАТО не хватает промышленной базы для сдерживания РФ и других

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о нехватке промышленной базы в странах Альянса, чтобы сдерживать Россию и другие угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для The New York Times .

В ходе беседы Рютте спросили, придется ли Европе вводить призыв в армию, на что он сказал, что это сделают некоторые страны.

"Нет, нет, это будут решать отдельные страны. Некоторые страны это сделают. В Финляндии уже есть призыв. Другие этого не будут делать, но в целом это будет означать выплату хороших зарплат нашим мужчинам и женщинам в униформе", - сказал генсек.

Однако больше всего его беспокоит оборонная промышленность, с которой проблемы у "всего Альянса". В то же время, над этим вопросом работа уже идет.

"Нам просто не хватает оборонной промышленной базы для производства оружия, необходимого для того, чтобы мы могли сдерживать россиян или северных корейцев, или любого другого, кто может напасть на нас. И над этим мы сейчас работаем очень быстро", - рассказал генеральный секретарь НАТО.