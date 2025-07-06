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Рютте: у НАТО не вистачає промислової бази для стримування РФ та інших

Неділя 06 липня 2025 01:35
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Рютте: у НАТО не вистачає промислової бази для стримування РФ та інших Фото: Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про брак промислової бази в країнах Альянсу, щоб стримувати Росію та інші загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для The New York Times.

Під час бесіди Рютте запитали, чи доведеться Європі запроваджувати призов в армію, на що він сказав, що це зроблять деякі країни.

"Ні, ні, це вирішуватимуть окремі країни. Деякі країни це зроблять. У Фінляндії вже є призов. Інші цього не робитимуть, але загалом це означатиме виплату хороших зарплат нашим чоловікам і жінкам в уніформі", - сказав генсек.

Однак найбільше його турбує оборонна промисловість, з якою проблеми у "всього Альянсу". Водночас, над цим питанням робота вже триває.

"Нам просто бракує оборонної промислової бази для виробництва зброї, необхідної для того, щоб ми могли стримувати росіян, або північних корейців, або будь-кого іншого, хто може напасти на нас. І над цим ми зараз працюємо дуже швидко", - розповів генеральний секретар НАТО.

Що ще сказав Рютте

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Марк Рютте сказав, що Китай може змусити Росію здійснити напад на країни НАТО, щоб у такий спосіб відволікти увагу блоку від Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

У разі, якщо Пекін наважиться на такий крок, то на думку Рютте, КНР з високою ймовірністю використає Москву для нападу на Європу.

Крім того, генсек упевнений, що зараз російський диктатор Володимир Путін не нападатиме на Естонію, оскільки буде потужна відповідь НАТО, а також США. Однак він не виключає, що через 5-7 років напад таки може статися.

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НАТО Російська Федерація Марк Рютте
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