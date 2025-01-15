Рютте: должны больше поддерживать Украину, чтобы изменить ход войны

По его словам, чтобы предотвратить войну, надо к ней готовиться.

"Время перейти к мышлению военного времени. Надо усилить оборону, больше тратить, производить лучшее вооружение. Должны больше поддерживать Украину, чтобы изменить ход войны. Мы все хотим, чтобы это (война, - ред) закончилось. Но прежде всего мы хотим, чтобы мир продолжался", - сказал он.

Рютте отметил, что мировая будущая безопасность под угрозой - война России против Украины продолжается, а враждебные действия России против стран НАТО усиливаются - кибератаки, покушения, диверсии и тому подобное.

"Раньше мы называли это гибридным, но это дестабилизирующие действия и кампании. Россия пытается ослабить демократии и подорвать свободу и она не сама. Ее поддерживают Китай, Северная Корея и Иран. Между тем сохраняются и другие угрозы - от терроризма до ядерного оружия, дезинформации и изменения климата", - продолжил генсек.

Поэтому по словам Рютте, "картина выглядит не очень хорошо".

"Но мы точно знаем, что делать для защиты. Мы уже много делаем здесь вместе. Все союзники увеличивают инвестиции в оборону. Благодаря вам, военные лидеры, имеем надежные военные планы. Боеготовность наших сил выросла. Военные учения стали больше и чаще. Это все важно, но недостаточно для противодействия угрозам на 4-5 лет", - констатировал он.