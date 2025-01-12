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В ЦПД описали сценарий распада России в следующие 50 лет

Россия, Воскресенье 12 января 2025 13:16
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В ЦПД описали сценарий распада России в следующие 50 лет Фото: в ЦПД описали сценарий распада России в следующие 50 лет (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россию ожидает распад в ближайшие 50 лет. При этом от этого выиграли бы не только Украина, Запад и национальные образования, но и сама РФ.

Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По его словам, распад РФ является прогнозируемым, если режим главы Кремля Владимира Путина сохранится на последующие годы и агрессивная политика не изменится.

"Контролируемое разделение России на национальные образования с центральной Московией в следующие 50 лет является неизбежным сценарием для РФ", - отметил он.

По словам Коваленко, он является сторонником такого сценария, потому что "от него выиграли бы все".

"Не только сами национальные образования РФ, которые смогли бы самостоятельно определять собственную политику и союзников в соответствии с этническими интересами, не только крупные игроки и Украина, которые бы распределили сферы влияния", - рассказал он.

От этого, по его мнению выиграла бы и сама РФ, которая смогла бы наконец-то перезагрузить выбранную варварскую стратегию развития, которая существовала столетиями, и присоединиться к новой цивилизационной модели.

"Для России и россиян - это вообще единственный шанс на жизнь. Имперская модель не работает и приведет к гибели всего, что они так любят, в будущие поколения", - резюмировал военный.

Вероятность распада России

На фоне того, что Россия не планирует завершать войну против Украины и готовится воевать в течение 2025 года, уже не впервые возникают тезисы о возможном распаде страны-агрессора.

О возможном разделении РФ на мелкие территории начали говорить в первые месяцы российского вторжения в Украину.

Например, еще в мае 2022 года президент "Первого Международного фонда развития Украины" Николай Волковский в комментарии РБК-Украина, называл территориальные единицы в составе РФ, "которые потеряют страх перед Москвой" - Ичкерию и все другие безгосударственные народы возле нее на Кавказе и Поволжье.

К тому же еще в июле того же года российские оппозиционеры организовали форум в Праге, в ходе которого обсуждался распад РФ.

По одному из ценариев, в частности, Россия может распасться на три зоны - Европейскую, Сибирскую и Дальневосточную.

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