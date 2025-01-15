Рютте: маємо більше підтримувати Україну, щоб змінити хід війни

За його словами, щоб запобігти війні, треба до неї готуватися.

"Час перейти до мислення воєнного часу. Треба посилити оборону, більше витрачати, виробляти краще озброєння. Маємо більше підтримувати Україну, щоб змінити хід війни. Ми всі хочемо, щоб це (війна, - ред) закінчилося. Але насамперед ми хочемо, щоб мир тривав", - сказав він.

Рютте зазначив, що світова майбутня безпека під загрозою - війна Росії проти України триває, а ворожі дії Росії проти країн НАТО посилюються - кібератаки, замахи, диверсії, тощо.

"Раніше ми називали це гібридним, але це дестабілізаційні дії та кампанії. Росія намагається послабити демократії та підірвати свободу і вона не сама. Її підтримують Китай, Північна Корея та Іран. Тим часом зберігаються й інші загрози - від тероризму до ядерної зброї, дезінформації та зміни клімату", - продовжив генсек.

Тому за словами Рютте, "картина виглядає не дуже добре".

"Але ми точно знаємо, що робити для захисту. Ми вже багато робимо тут разом. Усі союзники збільшують інвестиції в оборону. Завдяки вам, військові лідери, маємо надійні військові плани. Боєготовність наших сил зросла. Військові навчання стали більшими та частішими. Це все важливо, але не досить для протидії загрозам на 4-5 років", - констатуваав він.