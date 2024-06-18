Рютте без конкурентов. Президент Румынии снимет кандидатуру на пост генсека НАТО, - СМИ

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 18 июня, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал, что его страна поддержит кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО.

Также соответствующее заявление сделал и президент Словакии Петер Пеллегрини.

Для того, чтобы Рютте стал новым генсеком после Йенса Столтенберга, он должен заручиться поддержкой всех лидеров 32 стран НАТО.

Более детально о Рютте - в материале РБК-Украина.

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