Рютте без конкурентів. Президент Румунії зніме кандидатуру на пост генсека НАТО, - ЗМІ

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 18 червня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв, що його країна підтримає кандидатуру прем'єра Нідерландів Марка Рютте на пост генсека НАТО.

Також відповідну заяву зробив і президент Словаччини Петер Пеллегріні.

Для того, щоб Рютте став новим генсеком після Єнса Столтенберга, він має заручитися підтримкою всіх лідерів 32 країн НАТО.

Більш детально про Рютте - у матеріалі РБК-Україна.

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