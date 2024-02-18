Рютте: Европа должна прекратить ныть из-за Трампа и сосредоточиться на Украине

Как напоминает издание, Трамп вызвал возмущение в Европе после заявил о том, что, в случае переизбрания на пост президента, он не будет защищать союзников по НАТО, которые не тратят достаточно средств на оборону.

"Мы должны прекратить стонать, ныть и ныть о Трампе. Это зависит от американцев. Я не американец, я не могу голосовать в США. Мы должны работать с тем, кто находится на танцполе", - заявил Рютте.

Он добавил, что Европа в любом случае должна тратить больше на оборону и наращивание производства боеприпасов, а не только потому, что Трамп может снова занять пост президента США. В частности он отметил важность поддержки Украины, поскольку это также в интересах Европы.

Что предшествовало

Недавно Трамп угрожал, что в случае своего переизбрания не будет защищать союзников по НАТО, которые "не платят по счетам". Он также добавил, что наоборот будет поощрять Россию нападать на такие государства.

Стоит заметить, что 31 страна НАТО взяла на себя обязательства тратить на оборону 2% от ВВП, впрочем не все до сих пор достигли этой отметки.

Эти высказывания вызвали упреки со стороны Белого дома, который назвал их "ужасными и безумными", а также со стороны других высокопоставленных западных чиновников.

Президент США Джо Байден назвал Дональда Трампа "полезным приспешником" Путина.

Подробнее об угрозах Трампа, реакции союзников, причинах такой риторики и о рисках для нашей страны, - в материале РБК-Украина.