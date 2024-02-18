Рютте: Європа повинна припинити скиглити через Трампа й зосередитись на Україні

Як нагадує видання, Трамп викликав обурення в Європі після заявив про те, що, у разі переобрання на посаду президента, він не буде захищати союзників по НАТО, які не витрачають достатньо коштів на оборону.

"Ми повинні припинити стогнати, скиглити і нити про Трампа. Це залежить від американців. Я не американець, я не можу голосувати в США. Ми повинні працювати з тим, хто знаходиться на танцполі", - заявив Рютте.

Він додав, що Європа в будь-якому випадку повинна витрачати більше на оборону й нарощування виробництва боєприпасів, а не лише тому, що Трамп може знову зайняти посаду президента США. Зокрема він наголосив на важливості підтримки України, оскільки це також в інтересах Європи.

Що передувало

Нещодавно Трамп погрожував, що у разі свого переобрання не захищатиме союзників по НАТО, які "не платять за рахунками". Він також додав, що навпаки заохочуватиме Росію нападати на такі держави.

Варто зауважити, що 31 країна НАТО взяла на себе зобов'язання витрачати на оборону 2% від ВВП, втім не всі досі досягли цієї позначки.

Ці висловлювання викликали закиди з боку Білого дому, який назвав їх "жахливими та божевільними", а також з боку інших високопоставлених західних чиновників.

Президент США Джо Байден назвав Дональда Трампа "корисним поплічником" Путіна.

Детальніше про погрози Трампа, реакцію союзників, причини такої риторики та про ризики для нашої країни, - у матеріалі РБК-Україна.