Ринок землі повинен бути ліберальним і без обмежень, - експерт

Ринок землі повинен бути ліберальним і без обмежень. Таку думку в статті для РБК-Україна висловив експерт з питань розвитку економіки і АПК Павло Мороз.

Зокрема, експерт зазначив, що земельну реформу спочатку почали з помилки, запропонувавши обмеження щодо концентрації угідь у межах району, ОТГ або окремої громади.

"Дуже частий випадок, коли в 3-4 селах 80% угідь орендує одна компанія. Але після зняття мораторію вона не зможе купити цю землю, оскільки влада передбачила обмеження - не більше 35% сільгоспугідь в ОТГ в одні руки", - написав Мороз.

На його думку, цим чиновники стимулюють бізнес штучно дробитися як в 90-х, реєструвати бізнес на підставних осіб. Тільки щоб інвестор залишився в селі або ОТГ.

"Обмеження - це популістичні рішення і заяви, і це те, що тільки нашкодить реформі та сприятиме тіньовій економіці. Головна проблема в тому, що влада не поговорила з людьми, не впізнала їх настрою. Я б на місці влади не апелював до того, що більше 80% людей бояться і не хочуть продавати землю іноземцям. Це проблема влади, що вони не пояснили людям, що в цьому немає ризику", - розповів Мороз.

Він упевнений, що важливо правильно донести мету реформи. Історія про іноземців - це давно заїжджені фрази, які можна було вже і спростувати, додав експерт.

"Чим більший попит, тим більша ринкова ціна. І це одна з ключових причин, чому ринок повинен бути максимально ліберальним, без будь-яких обмежень. Інше питання, що люди навряд чи будуть перші два-три роки активно продавати землю. Будуть продавати ті, кому терміново потрібні гроші. Ринок буде урівноважений з самого початку", - написав експерт.

Але, за його словами, чим більше ми робимо обмежень, тим менше ціна і рівень активності продавців.

"А значить, одна з найголовніших державних реформ може просто провалитися, не давши належний імпульс у розвитку економіки і суспільства", - зазначив експерт.

Нагадаємо, згідно з даними соцдослідження, кількість людей, які виступають проти продажу земель сільськогосподарського призначення, збільшилася.