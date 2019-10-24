Рынок земли должен быть либеральным и без ограничений, - эксперт

Рынок земли должен быть либеральным и без ограничений. Такое мнение в статье для РБК-Украина высказал эксперт по вопросам развития экономики и АПК Павел Мороз.

В частности, эксперт отметил, что земельную реформу изначально начали с ошибки, предложив ограничения по концентрации угодий в пределах района, ОТО или отдельной общины.

"Очень частый случай, когда в 3-4 селах 80% угодий арендует одна компания. Но после снятия моратория она не сможет купить эту землю, поскольку власть предусмотрела потолок - не более 35% сельхозугодий в ОТО в одни руки", - написал Мороз.

По его мнению, этим чиновники стимулируют бизнес искусственно дробиться как в 90-х, регистрировать бизнес на подставных лиц. Только чтобы инвестор остался в селе или ОТО.

"Ограничения - это популистические решения и заявления, и это то, что только навредит реформе и будет способствовать теневой экономике. Главная проблема в том, что власть не поговорила с людьми, не узнала их настроения. Я бы на месте власти не апеллировал к тому, что больше 80% людей боятся и не хотят продавать землю иностранцам. Это проблема власти, что они не объяснили людям, что в этом нет риска", - рассказал Мороз.

Он уверен, что важно правильно донести цель реформы. История про иностранцев - это давно заезженные фразы, которые можно было уже и опровергнуть, добавил эксперт.

"Чем больше спрос, тем больше рыночная цена. И это одна из ключевых причин, почему рынок должен быть максимально либеральным, без каких-либо ограничений. Другой вопрос, что люди вряд ли будут первые два-три года активно продавать землю. Будут продавать те, кому срочно нужны деньги. Рынок будет уравновешен с самого начала", - написал эксперт.

Но, по его словам, чем мы больше делаем ограничений, тем будет меньше цена и уровень активности продавцов.

"А значит, одна из главнейших государственных реформ может попросту провалиться, не дав должный импульс в развитии экономики и общества", - отметил эксперт.

Напомним, согласно данным социсследования, количество людей, которые выступают против продажи земель сельскохозяйственного назначения, увеличилось.