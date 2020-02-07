Ринок землі і справа про прослушку Гончарука: новини за 6 лютого

Колаж РБК-Україна

Парламент розглядає законопроекту про ринок землі в другому читанні, президент Володимир Зеленський відреагував на ситуацію з обшуками на "1 + 1", призначено нового голову Львівської ОДА. Детальніше про те, що сталося в середу, 5 лютого, - в матеріалі РБК-Україна

Рада розглянула менше 200 правок до закону про ринок землі і жодну не підтримала

В четвер, 6 лютого, парламент увійшов в розгляд законопроекту про ринок землі в другому читанні.

Нардепи блокували президії ВР, у зв'язку з чим засідання вів перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук. Місце спікера Ради Дмитро Разумкова блокувала глава фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Також біля трибуни сталася бійка за участю кількох народних депутатів.

У законопроект подали понад 4 тисячі правок до другого читання. Верховна рада України розглянула менше 200 правок.

Зеленський розповів деталі розслідування справи про прослуховування Гончарука

Президент України Володимир Зеленський розповів, що отримав від Служби безпеки інформацію про розслідування справи щодо прослуховування в кабінеті глави уряду. Про це він заявив після візиту на шахту "Межирічанська" у Львівській області, передає РБК-Україна.

За словами глави держави, він отримав від СБУ інформацію про те, що незаконно отримані записи розмов у кабінеті прем'єр-міністра Олексія Гончарука було продано, а в мережу записи потрапили з комп'ютерів журналістів "1+1".

Раніше також повідомлялося, що президент Зеленський відреагував на ситуацію з обшуками на телеканалі "1+1". Глава держави зазначив, що йому прикро через обшуки в журналістів, але він не буде втручатися в ситуацію.

Рада розблокувала підписання змін до Податкового кодексу

Верховна рада України розблокувала підписання законопроекту №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві", передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, нардепи провалили голосування за проект постанови №1210-П "Про скасування рішення Верховної Ради про прийняття в другому читанні і в цілому як закону проекту ЗУ про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві ". Його підтримали лише 84 нардепа.

Призначено нового голову Львівської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Максима Козицького новим головою Львівської обласної державної адміністрації (ОДА). Про це він оголосив у ході робочого візиту у Львівську область. Зокрема, Зеленський привітав Козицького з призначенням і вручив йому указ.

Відзначимо, Козицький був одним з кандидатів на цю посаду ще в червні 2019 року. Він є директором компанії по установці вітрових та сонячних електростанцій. Його батько Зіновій Козицький - відомий львівський бізнесмен.

У Раді назвали неминучим підвищення пенсійного віку

Підвищення пенсійного віку в Україні є неминучим процесом. Про це в інтерв'ю "Економічній правді" заявила глава парламентського комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова.

"Підвищення пенсійного віку - неминучий процес. Є дослідження Світового банку. У ньому йдеться про те, що у 2030 році при параметрах нинішньої солідарної системи у нас пенсію за формулою будуть отримувати 40% громадян. Всі інші будуть отримувати мінімальну пенсію", - зазначила Третьякова.

Пристайко відреагував на розмови щодо його відставки

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко відреагував на інформацію про розмови в Офісі президента щодо його можливої відставки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу Пристайка на сторінці МЗС у Facebook.

За словами глави українського зовнішньополітичного відомства, наразі він не бачить жодних підстав для свого звільнення з посади міністра. Він додав, що також не обговорював питання своєї відставки з президентом Володимиром Зеленським.

Зазначимо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Офісі президента розглядають можливість звільнення Пристайка з посади міністра закордонних справ. Джерела в ОП заявляли, що глава МЗС зіпсував відносини майже з усіма в команді президента.

1+1 потрапили у гучний скандал через російську мову: українська - лише для комедій

Телеканал "1+1" покаже навесні в ефірі мелодрами тільки російською мовою, бо українською вони начебто важко сприймаються глядачем.

Про такий розподіл щодо медіаконтенту розповіли представники каналу на презентації нового сезону.

"Знайти тональність української мови, щоб глядач її сприймав, досить непросто. За нашими спостереженнями, мелодрами українською мовою виглядають гірше, ніж комедії", - пояснила Єремеєва.