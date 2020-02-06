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Рада розблокувала підписання змін до Податкового кодексу

Новини » Політика     06.02.2020 - 12:37
Рада розблокувала підписання змін до Податкового кодексу
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зміни стосуються вдосконалення адміністрування податків

Верховна рада України розблокувала підписання законопроект №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві", передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, нардепи провалили голосування за проект постанови №1210-П "Про скасування рішення Верховної Ради про прийняття в другому читанні і в цілому як закону проекту ЗУ про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві ". Його підтримали лише 84 нардепа.

У пояснювальній записці до проекту закону зазначалося, що сучасні правила оподаткування бізнесу дають багато можливостей для спекулювання податковими ставками. А прийняття закону має змінити ситуацію.

Зараз документ може підписати спікер парламенту Дмитро Разумков.

Нагадаємо, 16 січня Рада схвалила в другому читанні законопроект №1210, за нього проголосували 283 парламентарія.

Як писало РБК-Україна, парламент також розблокував підписання законопроекту №0901 "Про повну загальну середню освіту".

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