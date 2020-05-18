Ринки, фітнес і великі магазини: Київ оголосив новий етап ослаблення карантину

Новий етап ослаблення карантину в Києві буде 22 травня
В рамках ослаблення карантину в Києві відкриються промислові ринки, великі магазини і фітнесцентри. Наступний етап ослаблення заплановано на 22 травня.
Про це на брифінгу заявив міський голова Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.
За його словами, після 22 травня Київ, як і інші регіони, розпочне наступний етап ослаблення обмежень.
"Зокрема, при дотриманні регламентів та умов безпеки, почнуть працювати: промислові ринки, великі магазини площею до 1000 квадратних метрів, спортзали і фітнесцентри, крім басейнів", - зазначив Кличко.
Він додав, що після 22 травня в Києві поновиться робота наземного громадського транспорту в звичайному режимі. Крім того, столиця чекає на рішення Кабінету міністрів, щоб відновити роботу метро вже з 25 травня.
Фото: інфографіка другого етапу ослаблення карантину в Києві (t.me/vitaliy_klitschko)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що великі торгові центри в Києві можуть відкрити тільки після відновлення роботи метро. При цьому власники ТРЦ повинні суворо дотримуватися санітарних норм.
До цього міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявляв, що новий етап виходу з карантину має відбуватися кожні 10 днів. При цьому головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключав, що деякі етапи можуть відбуватися одночасно.
Відзначимо, Україна почала виходити з карантину з 11 травня.
Автор: Іван Петров