Ринки, фітнес і великі магазини: Київ оголосив новий етап ослаблення карантину

В рамках ослаблення карантину в Києві відкриються промислові ринки, великі магазини і фітнесцентри. Наступний етап ослаблення заплановано на 22 травня.

Про це на брифінгу заявив міський голова Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, після 22 травня Київ, як і інші регіони, розпочне наступний етап ослаблення обмежень.

"Зокрема, при дотриманні регламентів та умов безпеки, почнуть працювати: промислові ринки, великі магазини площею до 1000 квадратних метрів, спортзали і фітнесцентри, крім басейнів", - зазначив Кличко.

Він додав, що після 22 травня в Києві поновиться робота наземного громадського транспорту в звичайному режимі. Крім того, столиця чекає на рішення Кабінету міністрів, щоб відновити роботу метро вже з 25 травня.

Фото: інфографіка другого етапу ослаблення карантину в Києві (t.me/vitaliy_klitschko)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що великі торгові центри в Києві можуть відкрити тільки після відновлення роботи метро. При цьому власники ТРЦ повинні суворо дотримуватися санітарних норм.

До цього міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявляв, що новий етап виходу з карантину має відбуватися кожні 10 днів. При цьому головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключав, що деякі етапи можуть відбуватися одночасно.

Відзначимо, Україна почала виходити з карантину з 11 травня.